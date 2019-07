Canicule : la santé des aînés à surveiller

La canicule revient au pays dès ce 22 juillet 2019. Plus de 40°C sont attendus en milieu de semaine. Une attention particulière est donc portée sur les personnes à risque, notamment les plus âgées. Dans un Ehpad de la Haute-Garonne, les aides-soignantes vérifient l'hydratation des 225 pensionnaires plusieurs fois dans la journée. Pour assurer leur rafraîchissement, l'établissement a misé sur les activités en salle et a investi dans des climatiseurs.



