Canicule : la vente de billets Thalys interrompue

Cette forte chaleur impacte également les moyens de transport, notamment les trains. Un train en provenance d'Amsterdam, qui devait arriver à la Gare du Nord s'est arrêté en Belgique, entre Anvers et Bruxelles. Un incident technique a eu lieu, et les passagers ont dû descendre sur les voies. La vente de billets Thalys a donc été suspendue ce jeudi 25 juillet 2019.



