Canicule : le trafic ferroviaire perturbé à Lille

Le Mercure grimpera jusqu'à 40 degrés cet après-midi du 25 juillet 2019 à Lille. Une canicule qui perturbe le trafic ferroviaire. Les trains sont retardés et d'autres sont annulés en raison du risque de dilatation des voies sous l'effet de la chaleur. Une situation gênante pour les usagers qui doivent aller travailler et qui doivent chercher d'autres solutions pour se déplacer. La SNCF appelle d'ailleurs les voyageurs à circuler le moins possible.



