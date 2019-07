Canicule : les animaux souffrent aussi

En cette période de canicule, ce ne sont pas seulement les humains qui souffrent. Les animaux sont également touchés. Alors, éviter aux bêtes un coup de chaud, c'est la priorité des professionnels. Le ministère de l'Agriculture interdit le transport routier d'animaux entre 13 heures et 18 heures pendant la canicule, sauf pour les camions équipés de ventilateur et d'abreuvoir. Comment les professionnels se sont-ils adaptés ?



