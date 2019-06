Canicule : les centrales nucléaires en surchauffe ?

En cette période de canicule, les centrales nucléaires sont sous haute surveillance. La sécheresse et la chaleur peuvent amener à arrêter les réacteurs. Ces infrastructures ont besoin de puiser l'eau des fleuves pour refroidir leurs installations. Pour des raisons de sécurité, le thermomètre ne doit jamais dépasser les 45°, dans les bâtiments qui les abritent.



