Canicule : les épreuves du brevet des collèges reportées

Depuis 1947, jamais notre pays n’avait connu un épisode de canicule aussi précoce. Une décision surprenante a été prise pour les 663 000 élèves de la classe de troisième qui devaient passer le brevet jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019. Les épreuves ont été reportées en début juillet et c’est la première fois que cela arrive.



