Canicule : les gestes qui sauvent

Le malaise vagal est le plus fréquent. Et en réalité, canicule ou pas canicule, on risque toujours d'en faire quand il fait chaud. Comment se manifeste-t-il ? D'abord, notre fréquence cardiaque ralentit. Puis, on ne se sent pas bien. Il faut donc s'allonger et lever les jambes. Très souvent, on a tendance à penser à l'hypoglycémie dans ces cas, mais en fait, il s'agit d'un malaise vagal. Qui sont les plus touchés ? Quid des autres gestes à adopter en cas de malaise en période de canicule ?