Canicule : les professionnels alertent sur un risque de pénurie de boissons fraîches dans les distributeurs

L'alerte de la CGI est survenue après la mise en place de la circulation différenciée mercredi à Paris, Lyon ou Annecy, en prévision d'un pic de pollution causé par la chaleur. Ces métropoles seront rejointes par Marseille et Strasbourg jeudi, alors que cet épisode caniculaire exceptionnel, atteignant localement jusqu'à 40 et même 41 degrés, est voué à s'amplifier et se poursuivre au moins jusqu'en fin de semaine.