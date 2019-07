Canicule : des records de températures battus dans plusieurs villes

Toute la France, ou presque, voit rouge. Plus de 40 degrés ont été enregistrés à Rennes, Blois, Angers et Tours, un fait inédit depuis l'après-guerre et le début des relevés météorologiques. Ce nouvel épisode caniculaire, moins d'un mois après le dernier, bat des records absolus de températures. A Bordeaux, les relevés enregistrés pendant la canicule de 2003 ont été dépassés, avec 41,2 degrés cet après-midi et 24,8 degrés dans la nuit du lundi 22 juillet.