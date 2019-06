Canicule : trois morts sur les plages de l'Hérault depuis le début de l'alerte

Mardi 25 juin, ce sont deux nouvelles personnes qui sont mortes dans le département dans des conditions similaires. Une femme de 62 ans qui s'est baignée à Frontignan-Plage, "a eu un malaise et a coulé" fait savoir le site Actu.fr. Un homme de 75 ans qui se baignait à Carnon a connu le même sort, selon France 3 Occitanie.





Ce genre d’événement dramatique est bien connu des pompiers, au point que la Fédération nationale des Sapeurs-pompiers de France a déconseillé de se baigner dans les points d'eau trop frais pour éviter ce phénomène appelé "hydrocution". Lorsque la différence de température entre l'organisme et l'eau est trop importante, les vaisseaux sanguins dilatés par la chaleur se contractent brutalement et peuvent provoquer des syncopes. Ces arrêts cardiaques entraînent une perte de connaissance et bien souvent une noyade.