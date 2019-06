Canicule : non, il ne fera pas 50 degrés en France

Contrairement à un simple relevé de température, l'Humidex prend en compte deux facteurs : la température et l'humidité. Le résultat de cette combinaison est rendu sous la forme d'un indice. Lorsque le résultat obtenu est en deçà de 29, il n'y a pas d'effet particulier ressenti. Au-delà d'un indice de 30, on commence à parler d'inconfort et lorsque l'indice Humidex dépasse les 45, il y a danger.





Il est possible de calculer l'indice Humidex soi-même, du moment où on connaît la température et le taux d'humidité. Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous du Centre Canadien d'Hygiène et de Sécurité au Travail, pour atteindre un Humidex de 50, il suffit que la température soit de 39° Celsius avec un taux d'humidité à 50%. Une situation que connaît une partie de la France en cette fin du mois de juin.