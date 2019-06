Canicule : parcs ouverts la nuit, fontaines, baignade... Comment Paris se prépare aux fortes chaleurs

Pour permettre aux Parisiens de trouver un peu de fraîcheur, la ville de Paris a tout d'abord décidé d'ouvrir 13 parcs toute la nuit dès lundi, et 5 de plus si l'épisode caniculaire devait se poursuivre, en plus de 123 jardins qui restent déjà ouverts 24 heures sur 24. Voici la liste de ces parcs ouverts la nuit pour tout l'été : Louis XIII (4e), Grands Explorateurs (6e), Boucicaut (7e), Villemin (10e, vendredi et samedi), Emile Cohl (12e), Georges Meliès (12e), Louis Armstrong (13e), Montsouris (14e), Sainte Périne (16e), Louise Michel (18e, vendredi et samedi), Buttes Chaumont (19e), Séverine (20e) et Aurélie Salel (20e). Quant aux 5 parcs qui vont ouvrir également, mais durant l'épisode caniculaire : Monceau (8e), Marcel Pagnol (8e), Montholon (9e), Ferdinand Brunot (14e) et Brassens (15e).





En outre, la municipalité va ajouter aux 1.200 fontaines d'eau potable deux fontaines équipées en brumisateurs dans les 4e et 13e arrondissements, et "35 prototypes de fontaines '2 en 1' raccordées aux bornes incendie pour s’hydrater et s’asperger, mais aussi éviter tout détournement clandestin".