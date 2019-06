Lyon : place à la circulation différenciée

La circulation différenciée a été mise en place ce 26 juin 2019 à Lyon. Pour cause, la ville étouffe sous la chaleur et la pollution à l'ozone s'installe. La préfecture a décidé d'instaurer cette mesure, alors que le seuil d'alerte de niveau 2 devrait bientôt être franchie. La pilule ne passe pas pour certains automobilistes. Seules les vignettes critères de zéro à deux ont l'autorisation de circuler. Des contrôles de police sont d'ailleurs effectués.



