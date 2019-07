Canicule : recherche fraîcheur désespérément....

Les canicules sont plus difficiles à vivre en ville. Les immeubles bitumes emmagasinent la chaleur. Trouver des endroits frais paraît forcément impossible. Dans la vidéo ci-dessus, nous vous proposons de découvrir un petit éventail de solutions: nager à la piscine, se reposer à l'église, se rafraîchir au musée, au cinéma ou tout simplement descendre au rayon surgelé.



