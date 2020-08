CARTES - Où se rafraîchir à Paris ? Repérez les îlots de fraîcheurs identifiés dans la capitale AFP

CANICULE - Alors que Paris traverse une nouvelle alerte canicule, où se rafraîchir dans la capitale et comment adapter son trajet en empruntant les rues les moins chaudes ? Deux cartes recensent les îlots et parcours de fraîcheur de la ville.

Où et comment se rafraîchir à Paris ? Une chaleur difficilement supportable s'est à nouveau installée dans la ville, début août, et ce pour quelques jours. De quoi aspirer à des espaces boisés et des plans d'eau qui, pourtant, se font rares. Pour trouver un peu de répit et adapter vos trajets, consultez la carte des îlots de fraîcheur identifiés à Paris.

Cette carte interactive disponible ici répertorie les fontaines, brumisateurs, piscines, terrains de boules ou lieux climatisés et ouverts au public comme les musées et les bibliothèques. Elle recense également les espaces boisés, et les classe selon leur niveau d'ombre et donc de fraîcheur (très ombragé donc frais, partiellement ombragé donc modérément frais et très exposé au soleil donc plutôt chaud). La carte propose un onglet jour et nuit. Ce dernier indique les espaces verts ouverts 24h/24 toute l'année, les espaces verts ouverts toute la nuit l'été, et ceux ouverts non-stop en période de canicule.

Carte des îlots et parcours de fraîcheur à Paris en journée − Apur

Carte des îlots et parcours fraîcheur à Paris la nuit − Apur

Ces informations sont issues des données recueillies par l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur). La Ville lui avait demandé en 2018 de repérer puis de cartographier les îlots et parcours de fraîcheur à Paris. En 2018, l'organisme avait repéré plus de 800 îlots de fraîcheur accessibles en journée et plus de 150 accessibles la nuit. L'Apur identifie également des "parcours fraîcheur", "des itinéraires piétons reliant des îlots de fraîcheur (...) et sur lesquels les températures ressenties sont plus fraîches par rapport à l’environnement proche". Ils sont indiqués en bleu sur les deux cartes ci-dessus.

