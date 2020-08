200 euros pour un joint : l'amende forfaitaire pour détention de cannabis généralisée ce mardi

Pour un joint fumé dans la rue, il pourra désormais vous en coûter 200 euros. Et même jusqu'à 450 euros - voire plus - mais sans autre procédure judiciaire quoi qu'il en soit. Comme annoncé fin juillet par le Premier ministre Jean Castex, la généralisation, à la rentrée, de la forfaitisation des délits de stupéfiants, actuellement en cours d’expérimentation, entre en vigueur ce mardi. Une mesure qui concernera donc toute la France et permettra aux forces de l’ordre de "verbaliser, sous l’autorité de la justice, de la manière la plus simple un délit, d’appliquer une sanction sans délai".

Cette procédure, une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros, créée par une loi de 2018, s'applique à toutes les drogues mais vise d'abord les usagers de cannabis. Elle est déjà appliquée dans plusieurs villes de France comme Reims ou Rennes. L'amende, si elle est réglée sous quinze jours, est minorée à 150 euros. Au-delà de 45 jours, le contrevenant devra s'acquitter d'une majoration fixée à 450 euros. Ce règlement expéditif vise notamment à désengorger les tribunaux.