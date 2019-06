Cannabis : un groupe d'économistes dépendant de Matignon prône la légalisation

La légalisation du cannabis, un moyen de "reprendre le contrôle" face à "l'échec" de la répression ? C'est la thèse défendue par des économistes chargés de conseiller le Premier ministre Edouard Philippe, dans un rapport explosif publié ce jeudi 20 juin qui étrille 50 ans de politiques gouvernementales. Cette note émane du Conseil d'analyse économique (CAE), un groupement d'économistes rattaché à Matignon et dirigé par Philippe Martin, réputé proche d'Emmanuel Macron. Elle appelle à créer un "monopole public de production et de distribution du cannabis", avec producteurs agréés et boutiques spécialisées. Une légalisation qui permettrait "à la fois de lutter contre le crime organisé, de restreindre l'accès aux produits pour les plus jeunes et de développer un secteur économique, créateur d'emplois et de recettes fiscales", selon le document.





Purement consultative, l'analyse témoigne de débats nouveaux dans les allées du pouvoir. Alors que le président de la République Emmanuel Macron a écarté la dépénalisation et instauré une amende de 200 euros pour les petits consommateurs, ce cercle d'économistes recommande à la France une légalisation totale comme au Canada, dans certains États américains ou bien en Uruguay. Cette "légalisation contrôlée" est également défendue dans une récente proposition de loi transpartisane, notamment soutenue par cinq députés "marcheurs". "Le système de prohibition promu par la France depuis 50 ans est un échec", estiment les auteurs de la note, Emmanuelle Auriol et Pierre-Yves Geoffard.