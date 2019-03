Cantal : les habitants de Glénat ont voté contre l'implantation d'éoliennes

De nombreux projets de construction d'éoliennes sont en cours dans le pays. Selon les prévisions, leur nombre devrait doubler d'ici une dizaine d'années. Et pourtant, celles-ci ne sont pas les bienvenues dans les communes où elles sont implantées. À Glénat, dans le Cantal, l'avis des habitants est partagé. Suite à une consultation citoyenne organisée par la municipalité, la majorité d'entre eux a finalement voté contre l'implantation de deux éoliennes dans le village.



