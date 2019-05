Cantine scolaire : les parents en cuisine !

Comment être sûr que son enfant mange des produits sains et de qualité à la cantine scolaire ? C'est une question que se posent de très nombreux parents. Une école dans le Rhône a trouvé une solution très simple. Deux parents d'élèves ont décidé de faire eux-mêmes la cuisine. Ils ont partagé leurs recettes avec nos reporters.



