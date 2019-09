Cap Corse : les derniers vacanciers profitent de l'été à Morsiglia

JT 13H - À Morsiglia, en Corse, les vacanciers profitent encore du beau temps. Le soleil est au rendez-vous et les températures de l'eau atteignent encore les 25°C.

Visiter le Cap Corse en fin de saison présente de nombreux avantages. Les plages ne sont plus bondées de monde et l'eau est toujours aussi limpide. De quoi réjouir les derniers touristes qui profitent encore des vacances sur l'île. À Morsiglia, tout incite à se rafraîchir tant le cadre est exceptionnel. Avec des températures d'une trentaine de degrés à l'extérieur, l'été n'est pas encore parti en Corse. D'ailleurs, ce beau temps perdura jusqu'à la fin septembre 2019.



