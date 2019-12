Carburants : un risque de pénurie à craindre... vrai ou faux ?

Sur les huit raffineries françaises, plusieurs d'entre elles sont actuellement à l'arrêt en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites. Trois l'étaient toujours vendredi soir. Faut il craindre une pénurie d'essence pour autant ?

Une bataille de communication s'est engagée entre le gouvernement et les grévistes. La CGT assurait vendredi que quatre raffineries étaient en grève : Total Normandie, Pétroinéos Lavéra (Bouches-du-Rhône), Total La Mède (Bouches-du-Rhône) et Grandpuits (Île-de-France). La raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) a suspendu son mouvement jeudi soir à 21h, mais "une assemblée générale était prévue midi pour monter le niveau de mobilisation dans les heures et les jours qui viennent", a expliqué à l'AFP Emmanuel Lépine, secrétaire fédéral de la CGT Chimie.

Une consultation des salariés est aussi "prévue" à Feyzin (métropole de Lyon). Enfin, le port pétrolier du Havre est "toujours en grève", selon le syndicaliste.