Déconfinement : découvrez la carte "fixée" valable à partir du 11 mai

Les territoires classés en vert pourront mettre en application dès lundi 11 mai les différentes mesures et recommandations décidées par le gouvernement en vue d’une reprise de l’activité. En revanche, les départements en rouge seront encore soumis à certaines restrictions et devront patienter.

Sur cette carte dévoilée qui "articule les trois indicateurs que sont la pression épidémique, la tension sanitaire et capacité en matière de tests", quatre régions - Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté - ainsi que le département de Mayotte, ont été classés en rouge sur la carte du déconfinement, a annoncé Olivier Véran.

En Ile-de-France, les mesures de déconfinement seront plus sévères, tandis qu'à Mayotte, le déconfinement a été repoussé au-delà du 11 mai, compte tenu d'une circulation du virus plus active dans ces territoires. Toutes les autres régions et les autres département ultramarins sont verts et bénéficieront d'un déconfinement plus large.