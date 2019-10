CARTE - Incendie de Lubrizol : voici les communes qui ont pris un arrêté à cause de la pollution Esri

POLLUTION - Face au panache de fumée qui a survolé la Normandie et les Hauts-de-France et aux retombées de suies, plusieurs communes ont pris des arrêtés suspendant la commercialisation des productions végétales et animales. Découvrez, grâce à cette réalisée par notre partenaire Esri, les communes concernées.

A la suite de la pollution engendrée par le nuage de fumée de l'incendie de l'usine Lubrizol, à Rouen, des villes de Normandie et des Hauts-de-France ont constaté des retombées de suies, plus ou moins importantes. Plusieurs communes ont donc pris des arrêtés sanitaires pour suspendre la mise sur le marché des productions végétales et animales, et ce jusqu'à nouvel ordre. En clair, le lait, les œufs pondus en plein air, le miel et les poissons d'élevage ont été consignés sous la responsabilité de leurs producteurs, jusqu'à ce que des garanties sanitaires soient données. La liste des villes touchées peut s'allonger, puisqu'à l'exception de la Seine-Maritime, tous les arrêtés ont été pris sur la base de signalements faits par des riverains. À ce jour, sont concernées 112 communes en Seine-Maritime, 39 dans la Somme, 40 dans l'Oise, 14 dans l'Aisne et 2 dans le Nord. La préfecture du Pas-de-Calais a quant à elle décidé de ne prendre aucun arrêté dans les communes où des signalements ont été faits (Avesnes-Le-Comte, Beaudricourt, et Saint-Pol-Sur-Ternoise), les suies ayant été nettoyées avant l'inspection des pouvoirs publics. Voici la carte des communes concernées, réalisée par notre partenaire Esri :

Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a précisé ce mardi matin sur RMC que certaines de ces mesures pourraient être levées d'ici quelques jours, en fonction des résultats des analyses, publiées "entre demain et après-demain". Les agriculteurs privés du revenu de leurs ventes seront indemnisés sous une dizaine de jours, a indiqué le ministre. Le coût des pertes agricoles engendrées par ces arrêtés n'a pu être estimé pour le moment, a expliqué Christiane Lambert, présidente de la FNSEA au micro de France Info.

La rédaction de LCI