CARTE INTERACTIVE - Commerces, écoles, services... Ces communes de France complètement désertées

Plus de 15.000 villages et villes de France sont aujourd’hui totalement désertés. Dépourvues de boulangeries, d’épiceries, de librairies, de banques, d’agences postales, de stations-service, d’écoles primaires ou maternelles, ces communes, certes de petite taille pour la plupart, souffrent d’un accès plus que difficile aux commerces et services de base, soulignant la paupérisation de toute une partie de l’Hexagone.





Un nombre qui grimpe même à plus de 20.000 - sur quelque 36.000 communes au total - si l’on compte également celles disposant seulement de l’un des commerces ou services précités. Comme le montre notre carte interactive, cette désertification frappe du Nord au Sud et d’Est en Ouest. Loin des grandes villes, une large part de la population française se retrouve dès lors dans la galère pour le moindre plein ou un simple achat de pain…