Moustiques tigres : 70% du territoire colonisé ou en passe de l'être, 9 nouveaux départements en vigilance rouge

Autre enseignement des données 2019 ? Plus aucun département n'est désormais en simple veille sanitaire (couleur verte), tous ceux qui ne sont ni en vigilance rouge ni en vigilance orange étant passés en vigilance jaune, ce qui signifie qu'ils font désormais eux aussi l'objet d'une veille toute particulière.





Aussi appelé Aedes Albopictus, le moustique tigre n’est pas bien gros, voire plus petit qu’un moustique commun, sa taille oscillant entre 5 et 8 millimètres. Vu de plus près, on distingue qu’il est noir avec des rayures blanches sur les pattes et sur l’abdomen, d’où son surnom. S'il est si redouté, ce n'est pas à cause de ses caractéristiques, mais parce qu'il véhicule potentiellement des maladies graves, telles que la dengue, le chikungunya et dans une moindre mesure le virus Zika.