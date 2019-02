Carte scolaire 2019 : huit écoles menacées de fermeture dans les Vosges

Chaque année, des fermetures d'écoles et de classes sont programmées. Dans les Vosges, dans le cadre de la mise en place de la carte scolaire de la rentrée 2019, huit écoles pourraient disparaître. L'objectif étant de favoriser le développement de grands groupes scolaires, quitte à obliger certains élèves à parcourir quotidiennement de longs trajets. Face à cette décision, des élus locaux craignent pour le développement de leurs villages.



