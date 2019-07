Cassis : tout ce qu'il y a à savoir sur la location d'un bateau

A Cassis, dans les Bouches-du-Rhône, les vacanciers qui veulent louer un bateau n'ont pas forcément besoin d'un permis. Pour seulement 110 euros, vous avez la possibilité de naviguer trois heures dans les Calanques sur un petit navire. Toutefois, les loueurs de bateaux vous prodiguent une petite formation pour vous permettre de vous sentir à l'aise sur votre embarcation. Pour ceux qui ont le permis, ils ont la possibilité de louer des engins plus confortables qui peuvent parcourir une distance plus importante. Il faudra néanmoins compter 300 euros, essence non compris, pour profiter de l'embarcation durant une demi-journée.



