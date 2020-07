"J'ai l'impression d'être blessée personnellement" : Nantes sous le choc après l'incendie de la cathédrale

"Ça fait mal parce que je l’ai toujours connue. Il ne faudrait pas que cela recommence" déclare un homme relativement âgé, les larmes coulant sur ses joues. Pour une autre Nantaise venue se recueillir près de la cathédrale, "c’est plus qu’un symbole, ce sont des racines" qui sont endommagées par cet incendie. Pour Mathieu, un des premiers sur place après le drame, "l’histoire de Nantes a été touchée, les Nantais ont été touchés et la France a encore été touchée".

Certains habitants, comme Cécile Combre, ont assisté à la scène depuis leur balcon, impuissants. "Huit heures du matin, j’arrive ici, et je découvre la façade embrasée" raconte Cécile, dont le balcon donne sur la cathédrale, avant d'ajouter : "Cela me fait de la peine parce que c’est un monument qui raconte toute l’histoire de la ville. C’est aussi l’église qui est la plus proche de chez moi et il m’arrive de m’y recueillir, donc je suis de nouveau dans la peine et j’ai l’impression qu’on m’a blessée personnellement."