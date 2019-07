Ce que l'on sait sur le Suffren, le sous-marin d'attaque dernier cri de l'armée française

Un nom en hommage au marin Pierre André de Suffren. Le sous-marin Suffren, dernier bijou technologique de Naval Group, est dévoilé vendredi 12 juillet au chantier naval de Cherbourg en présence d'Emmanuel Macron et de la ministre des Armées Florence Parly.





Une dizaine d'années de travaux et plus de 800.000 pièces ont été requis pour construire ce sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire (SNA). Il s'agit là du premier submersible conçu dans le cadre du programme Barracuda. Cinq autres exemplaires seront ensuite livrés afin de remplacer les six sous-marins actuels de la classe Rubis, construits entre 1976 et 1990. Le coût total du programme s'élèverait à 9,1 milliards d'euros au lieu des 7,9 milliards initialement prévus selon Le Parisien.





Il diffère des précédents modèles de par son envergure. Le Suffren mesure 99 mètres de long, soit 20 mètres de plus que ses prédécesseurs, 8,8 mètres de diamètre. Il pèse 5 300 tonnes et pourra atteindre les 350 mètres de profondeur. Tout en restant très furtif, le Suffren pourra naviguer à une vitesse maximale de 27 nœuds (50 km/h) grâce à une propulsion hybride (à vapeur et électrique). Le sous-marin dispose également d'un petit propulseur permettant le déploiement rapide de plongeurs de combat. Un équipement dont disposent uniquement les Américains et les Britanniques.