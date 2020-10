Des centaines de km de bouchons en Ile-de-France : trafic très chargé à quelques heures du reconfinement

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle période de confinement à compter de ce jeudi soir minuit jusqu'au 1er décembre prochain, la circulation est exceptionnellement dense, en Île de France. Selon le site d'info trafic Sytadin, on comptait ce jeudi 29 octobre en débit d'après-midi, plus de 400 km de bouchons en région parisienne. Les 600 km étaient presque atteints à 17h.

Dans le sens des départs, vendredi 30 octobre est classé vert au niveau national et orange en Île-de-France. Samedi 31 octobre est classé vert au niveau national et dimanche 1 novembre est classé vert au niveau national. Dans le sens des retours, vendredi 30 octobre est classé vert au niveau national. Samedi 31 octobre est classé vert au niveau national et dimanche 1 novembre est classé vert au niveau national et orange en Île-de-France.