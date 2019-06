Des cerises jetées aux ordures car "non conformes aux normes UE" ? Les dessous d'une photo choc

Un peu moins d'un an plus tard, la photo réapparaît, cette fois sur le compte Twitter d'un internaute espagnol, Ramon. Lui n'interroge plus, il l'affirme : ces cerises sont impropres à la vente car elles n'ont pas le bon calibre. Dans les commentaires, certains expliquent avoir vu des scènes similaires à Almeria ou encore à El Ejido, deux villes de la province agricole d'Almería, en Andalousie. Le cliché poursuit son voyage et se retrouve sur des sites d'hébergement d'images espagnols de type Imgur. Beaucoup critiquent un système capitaliste absurde : "Quand l'argent devient plus important que de nourrir les gens."





C'est certainement cette viralité en Espagne qui conduit le twittos Graham Lear, ouvertement pro-Brexit, à affirmer : "Cela a été pris en Espagne." "Qui aime les cerises ?, demande-t-il en introduction. Moi oui. Un peu chères cependant. Et bien voilà peut-être pourquoi elles sont si chères. ce sont des cerises qui ne répondent pas aux standards de l'UE, donc elles ne peuvent pas être vendues au public." A partir de ce moment-là, la cible n'est plus la grande distribution ni le système capitaliste mais bien l'Union européenne.