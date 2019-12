Ces rumeurs, intox ou vraies infos qui circulent pendant la grève

Dans un communiqué publié sur son site internet, la municipalité de Malakoff (Hauts-de-Seine) explique qu'elle affrétera deux autocars pour permettre aux grévistes de gonfler les rangs des manifestants à Paris le jeudi 5 décembre. Un exemple suivi par près d'une vingtaine d'autres communes d'Ile-de-France, toutes communistes ou socialistes.

Une pratique totalement illégale et déjà sanctionnée par le Conseil d'Etat dans une décision de 1990 qui fait depuis jurisprudence. La commune de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson avait pris en charge les frais de transport des habitants qui s'étaient rendus en autocar à Paris pour participer, en 1987, à une 'manifestation pour la défense de la sécurité sociale' et à une 'marche pour la paix'. Une utilisation des deniers publics contraire au principe de neutralité du service public et qui n'a rien à voir avec les missions d'une commune.

Mais dans les faits les condamnations restent rares, comme nous l'expliquent le Conseil d'Etat et l'avocat en droit public Me Cyrille Bardon dans notre article accessible en cliquant ici.