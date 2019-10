Ces TER qui coûtent trop cher et au bilan mitigé auprès des usagers

TRANSPORTS - Quelques jours après l'accident de TER à l'origine de la grève des cheminots, la Cour des comptes a publié son bilan sur ce mode de transport. Selon les magistrats, la qualité de service des trains régionaux est "insuffisante".

Dans un rapport dévoilé ce mercredi, les magistrats financiers expliquent que les trains régionaux coûtent très cher à la collectivité, plus de huit milliards d'euros par an. Cependant, la qualité de service est insuffisante. Qu'en pensent les clients de ces TER ? Nos reporters leur ont posé la question entre les villes de Périgueux, en Dordogne, et Agen, dans le Lot-et-Garonne.