Ceux qu'on n'entend pas : le calvaire des pêcheurs

Les personnes qui pratiquent la pêche ont le sentiment de payer les conséquences d'une politique qui ne respecte pas leurs métiers. Quand la réglementation n'est pas la même entre pêcheurs français et pêcheurs anglais, il y a de quoi se décourager. Dans la commune de Dieppe, ils sont 250 marins pêcheurs à prendre la mer. Ils ont l'impression que le pays est coupé en deux.



