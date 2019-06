Chaleur : un millésime d'exception dans le bordelais ?

Les effets de cet épisode caniculaire sur les cultures sont très différents d'une région à une autre. Dans le Gard et dans l'Hérault, les viticulteurs ont retrouvé leurs pieds de vigne comme calcinés par la chaleur. Dans le bordelais au contraire, ils ont béni cette longue semaine au-dessus des 37°C. Ces très fortes chaleurs ont permis d'éliminer le mildiou, le champignon des vignes.



