Champs-Elysées saccagés : dans les vitrines des boutiques, même les mannequins ont été volés

A de nombreux endroits, il n’est plus possible de se rendre compte des dégâts. Beaucoup de boutiques ou de restaurants se sont calfeutrés, installant panneaux de bois et bâches pour occulter de la vue des passants le sinistre spectacle de leurs établissements pillés ou incendiés, et pour éviter de nouveaux saccages. C’est le cas du maroquinier Longchamp, et du Fouquet’s. De l’autre côté de l’avenue, les grandes marques de vêtements Celio, Zara, H&M sont également fermées au public et leurs vitrines complètement obturées. Elles n'ouvriront pas ce lundi.