Changement d'heure : heure d'hiver ou heure d'été ? Le casse-tête des régions frontalières

L'inquiétude monte dans les régions frontalières sur le changement d'heure. A Longlaville, c'est le risque d'un décalage horaire quotidien qui angoisse les habitants. Les pays comme le Portugal, le Chypre ou encore la Pologne ont choisi l'heure d'été, en réponse à une consultation citoyenne. La Finlande, le Danemark et les Pays-Bas, eux, optent pour l'heure d'hiver. Les Français ont encore jusqu'au 3 mars 2019 à minuit pour faire leur choix sur le sujet.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.