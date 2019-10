Changement d'heure : les aiguilles de la discorde

JT 20H - Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre a lieu le passage à l'heure d'hiver. À trois heures du matin, il sera deux heures.

L'Hexagone ne tourne plus rond depuis 1976, première année du changement d'heure. Il va falloir remonter vos montres, le changement d'heure a lieu cette nuit. Cela fait plus de 40 ans que tous les six mois, on se demande si l'on va gagner ou perdre une heure de sommeil. Nos journalistes ont remonté le temps dans les archives de l'INA.



