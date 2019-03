Les Français favorables au maintien de l'heure d'été toute l'année : et maintenant ?

Et si l'heure d'hiver vivait justement ses dernière heures ? Le 20 décembre prochain, le Soleil ferait son apparition à 10h06 à Brest et 9h18 à Strasbourg, contre 9h06 et 8h18 jusqu'alors. Le nuit tomberait à 18h24 et non plus à 17h24 à Brest ; à 17h34 et non plus à 16h34 à Strasbourg.





Au lendemain de la publication des résultats de la consultation citoyenne organisée par l'Assemblée nationale sur le changement d'heure, la question de leur portée se pose. La fin du changement d'heure, et notamment de l'heure d'hiver, qui l'a emporté, doit-elle être suivie par l'Etat français ? A quelle échéance ? Qu'en est-il des autres pays de l'Union européenne ?