Maintenir l'heure d'été toute l'année, une bonne ou une mauvaise idée ?

La consultation citoyenne demandait aux Français s'ils souhaitaient supprimés définitivement les deux changements d'heures qui ont lieu chaque année et la réponse est sans appel. Plus de 80% des 2 millions de Français à avoir participé souhaitent supprimer le changement d'heure et une majorité qu'on adopte l'heure d'été. Mais est-ce une si bonne idée ?





Si elle fait moins rêver, puisque assimilée à la saison des grands froids, l’heure d’hiver est d’abord bien celle qui nous fait dormir une heure de plus. Mais ce n’est pas son seul avantage, elle permet aussi d’avoir du soleil plus tôt dans la journée. Ce n’est pas négligeable : si l’on restait toute l’année à l’heure d’été, en plein hiver nous serions dans le noir jusqu’à 9h30, voire 10h. En effet, cela instaurerait désormais un décalage sur l'heure solaire de deux heures en permanence, soit GMT+2, contre GMT+1 pour l’heure d’été de la plupart des pays européens. Plusieurs secteurs professionnels se verraient alors pénalisés. Cela peut fortement impacter la vie des travailleurs en extérieur, dans le domaine de la construction et de l’agriculture, où la plupart des métiers commencent à l’aube. Cela veut aussi dire que la première récrée des enfants se fera dans la pénombre.





Evidemment, cette heure de soleil de gagnée le matin nous est enlevée le soir. On pense aux douces soirées d’été illuminées jusqu’à 22h… Or c’est également un problème.