Charge mentale, klouker, bigorexie, mais aussi Griezmann et Mbappé... les petits nouveaux du dictionnaire Larousse

Si peu d’élus se retrouvent dans la liste définitive, ces mots traduisent les évolutions de la société.





La "charge mentale", née à la notoriété sous la plume de la dessinatrice Emma, caractérise par exemple une nouvelle préoccupation aux dimensions à la fois féministes, psychologiques et sociologiques. Evolution que l'on retrouve aussi dans les modes de consommation. En 2020 le Larousse recueillera par exemple les mots "survivalisme" (le mode de vie adopté par les personnes se préparant à une catastrophe naturelle), "locavorisme" (la consommation de fruits et légumes de saison pour favoriser le développement durable) ou encore "l'anti-spécisme". "Klouker" est un verbe tout droit venu de Bretagne et signifie "se goinfrer".





L''intégration au dictionnaire du verbe "ubériser", qui se rapporte à l'utilisation de plateformes numériques pour remplacer de nombreux services, ou du terme "slasheur" pour définir une personne qui a différentes activités professionnelles, sont des miroirs de l'évolution du monde du travail.





D'autres mots traduisent enfin les inquiétudes contemporaines, comme "cyberdjihadisme" (utilisation du réseau Internet pour promouvoir le djihadisme), "suprémacisme" ou "darknet". Autre signe des temps, l'irruption de deux champions du monde, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, dans les pages de la vénérable institution lexicale. Ils rejoignent des rangs de footballeurs déjà occupés par Michel Platini, Zinedine Zidane ou Raymond Kopa. A noter qu'à 20 ans, Mbappé bat un nouveau record de précocité en devenant le plus jeune footballeur à entrer dans ces pages.





Société, écologie, économie, technologie... Aucun domaine n'échappe à ces ajouts de mots contemporains, en constante évolution. Depuis l'édition de 1871 du Larousse, qui comprenait environ 35 000 termes, 28 000 ont été ajoutés.