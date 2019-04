Charpente de Notre-Dame : "c'est difficile de se dire qu'elle a entièrement disparu", se confie Michel Izard

La charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été réduite en cendres dans l'impressionnant incendie qui a ravagé le monument lundi 15 avril. Surnommée "la forêt", elle est entièrement faite de bois. "Ses poutres datent du début 13e siècle", raconte Michel Izard. Notre journaliste a eu l'occasion d'arpenter ce lieu quelques jours avant le drame. Pour lui, "c'est difficile et douloureux de se dire qu'aujourd'hui il a entièrement disparu".



