Chasse à courre : un animal réfugié près d’une zone habitée ne pourra plus être tué

CHASSE - Il ne sera plus possible de poursuivre et d'abattre un animal réfugié à proximité d'habitations dans le cadre d'une vénerie (ou chasse à courre). Un décret paru vendredi indique qu'il sera désormais "gracié".