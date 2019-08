Chassé-croisé sur la nationale 7 : carnet de route d'une journée noire

Le traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens est la pire journée de l'été pour ceux qui ont pris la route. Ce samedi 3 août, le pic a atteint 762 km de bouchons. Le trafic est également chargé en dehors des grands axes, notamment sur la route nationale la plus célèbre du pays, la Nationale 7. Le long des itinéraires bis, les traversées des villages se font parfois au ralenti.



