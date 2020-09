Chevaux mutilés dans l'Yonne : l'homme interpellé lundi a été relâché

C'était une première depuis le début de cette mystérieuse série noire. Un suspect a été interpellé lundi dans le Haut-Rhin et placé en garde à vue grâce au portrait-robot diffusé dans le cadre d'une enquête ouverte dans l'Yonne. "C'est un homme de 50 ans, sans emploi, qui a été interpellé à son domicile à Nambsheim" à 9h05, ce lundi, par les gendarmes de la section de recherches de Dijon, a indiqué à l'AFP Arnaud Laraize, le procureur de la République de Sens, précisant que l'arrestation avait été permise par un témoin ayant reconnu le suspect sur portrait-robot. Après vérification de son alibi et exploitation de son téléphone portable, l'homme a été, selon nos informations, remis en liberté sans charge retenue.

Depuis plusieurs mois, des chevaux ont été victimes de mutilations sur plus de la moitié du territoire national. "Nous sommes extrêmement choqués par ces actes ignobles qui sont commis. Il y a aujourd'hui 153 enquêtes qui sont ouvertes partout en France dans plus de la moitié des départements de France", a déclaré lundi soir le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en déplacement au nord de Paris dans la commune rurale de Plailly (Oise), aux côtés du ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, où il a pris part à une réunion avec des responsables locaux et des propriétaires et gérants d'écurie dont les chevaux ont été victimes de sévices.

"Nous sommes ici mobilisés pour faire en sorte que cette crainte puisse disparaître le plus rapidement possible, que cette cruauté puisse cesser le plus rapidement possible et que in fine justice soit faite", a assuré pour sa part Julien Denormandie.