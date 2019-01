Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 1,1% au quatrième trimestre

Le nombre de chômeurs en catégorie A (sans emploi) a baissé de 1,1 % au quatrième trimestre 2018 et de 1,5 % sur un an, selon le dernier compte de la Dares, au sein du ministère du Travail. En prenant en compte les catégories A, B et C (chômage partiel), la baisse est de 0,8% sur le trimestre et de 0,3% sur un an.





En France métropolitaine, cela représente 38.200 demandeurs d'emploi en catégorie A en moins et 44.600 demandeurs d'emploi en catégorie A, B (tenus de rechercher un emploi, en activité réduite courte) et C (tenus de rechercher un emploi, en activité réduite longue).