Allons-nous changer de décennie dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 ?

Durant cette période de fêtes, les rétrospectives se multiplient dans les médias. Avec le passage imminent à 2020, nombreux sont les retours en arrière qui se penchent non plus seulement sur l'année écoulée, mais sur les dix dernières années. Un peu partout, on retrouve ainsi les "artistes de la décennie", les "sportives et sportives de la décennie", ou bien encore "les grands faits d'actualité qui ont marqué la décennie".

Le 1er janvier à minuit, va-t-on dire adieu à la décennie 2010 ? Pas vraiment : en réalité, il faudra attendre encore un an (et le 1er janvier 2021) pour basculer dans la décennie 2020. Une situation un brin contre-intuitive, mais néanmoins logique lorsque l'on y regarde de plus près.