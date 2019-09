Cigarettes électroniques : une eurodéputée écologiste demande à l'UE d'interdire les liquides aromatisés

SANTE - Alors que les autorités américaines enquêtent sur 380 cas rapportés de maladies pulmonaires affectant des utilisateurs de cigarettes électroniques, l'eurodéputée EELV Michèle Rivasi demande à la Commission européenne une révision de la Directive tabac afin d'encadrer, voire d'interdire les liquides aromatisés, comme vont le faire des Etats-Unis.

Faut-il durcir les conditions de vente des liquides pour cigarettes électroniques ? C'est ce que réclame l'eurodéputée écologiste Michèle Rivasi, s'appuyant sur les récentes prises de position de l'OMS sur la "nocivité" de ces produits et l'enquête actuellement conduite aux Etats-Unis sur 380 cas rapportés de pathologies pulmonaires, dont six décès, chez de potentiels utilisateurs de cigarettes électroniques, certain notamment ayant consommé des produits contenant du THC, substance présente dans le cannabis.

"Alors que les Etats-Unis annoncent l'interdiction prochaine des cigarettes électroniques aromatisées [en réalité les liquides aromatisés, NDLR], quelle est la situation sanitaire en Europe ? Nous n'en savons rien", accuse l'écologiste dans un communiqué publié vendredi, exigeant "des réponses" de la Commission européenne sur ce "flou sanitaire le plus total".