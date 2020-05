La culture et les loisirs débutent leur déconfinement (très) progressif

Le monde de la culture va pouvoir entamer son déconfinement. "Notre vie sociale culturelle et sportive pourra reprendre progressivement", a déclaré ce jeudi 28 mai, le premier ministre Edouard Philippe qui a annoncé l'ouverture de tous les musées et de tous monuments sur l’ensemble du territoire. "Le port du masque y sera obligatoire et d’autres règles sanitaires seront à l’œuvre", a précisé Edouard Philippe parmi les mesures d'assouplissement des restrictions rendues possibles par le ralentissement de l'épidémie de Covid-19.

"Dans les zones vertes, les salles de spectacle et les théâtres vont ouvrir à compter du 2 juin", a ajouté Edouard Philippe, en précisant que le port du masque sera obligatoire et que "les règles de distanciation physique devront y être respectées" tandis que les salles de cinéma pourront accueillir des spectateurs à partir du 22 juin et sur tout le territoire. "Les exploitants de cinéma eux-mêmes voulaient que la réouverture soit nationale de façon à pouvoir organiser la programmation des salles", a précisé Edouard Philippe. En respectant évidemment toutes les mesures de sécurité pour assurer la sécurité du public : règles de distanciation, gestion des flux et port du masque obligatoire.