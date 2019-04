Cinq ans pour rebâtir Notre-Dame : est-ce réaliste ?

Dans sa brève allocution, mardi 16 avril 2019, Emmanuel Macron a annoncé que la reconstruction de Notre-Dame serait achevée dans cinq ans. Un pari très loin d'être gagné, car le chantier s'annonce incroyablement complexe. Il faudra au minimum six mois de diagnostic avant d'estimer exactement le coût des travaux. Pour les financer, les promesses de dons approchent ce mercredi soir le milliard d'euros. Mais a-t-on les moyens humains pour rebâtir l'édifice dans ce délai ?



